Об этом сообщает Bloomberg.

"Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет свою войну против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома. Но если Путин придет, США считают, что Зеленский тоже должен участвовать.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что ожидает, что Путин и президент Китая Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

После вторжения России в Украину, США и их союзники настаивали на том, чтобы против Путина применить жесткие санкции, но такие страны как Индонезия и Индия отвергли эту идею.

В Украине склоняются к тому, чтобы Зеленский "участвовал" в саммите, оставляя открытой возможность того, что он мог присоединиться виртуально, а не лично. Так произошло в июле, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на дистанционной встрече министров иностранных дел G20.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя представители США принимали участие во встречах накануне саммита лидеров. Байден и Си также попросили своих помощников запланировать личную встречу, которая станет их первой личной встречей после того, как Байден стал президентом.

В марте Байден заявил , что считает, что Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Представители Белого дома заявили, что они частно передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb