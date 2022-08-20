Зеленский должен присоединиться к G20, если там будет Путин, -Белий дом
Белый дом заявил в пятницу, что украинский президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Группы 20 на Бали, если Владимир Путин присутствует
Об этом сообщает Bloomberg.
"Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет свою войну против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома. Но если Путин придет, США считают, что Зеленский тоже должен участвовать.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что ожидает, что Путин и президент Китая Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.
После вторжения России в Украину, США и их союзники настаивали на том, чтобы против Путина применить жесткие санкции, но такие страны как Индонезия и Индия отвергли эту идею.
В Украине склоняются к тому, чтобы Зеленский "участвовал" в саммите, оставляя открытой возможность того, что он мог присоединиться виртуально, а не лично. Так произошло в июле, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на дистанционной встрече министров иностранных дел G20.
Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя представители США принимали участие во встречах накануне саммита лидеров. Байден и Си также попросили своих помощников запланировать личную встречу, которая станет их первой личной встречей после того, как Байден стал президентом.
В марте Байден заявил , что считает, что Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Представители Белого дома заявили, что они частно передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.
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