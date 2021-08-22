Зеленский должен "послать" Меркель и договориться с Байденом, - Пионтковский
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сделать ставку на договоренности с главой американского государства Джозефом Байденом, а не с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом вашингтонский политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"У Зеленского две задачи: послать Меркель 22 августа и договориться с Байденом 31 августа, что те обязательства, которые он (Байден - ред.) взял на себе на случай прямой военной агрессии (России - ред.), будут выполнены им и в случае гибридной военнной агрессии", - отметил аналитик.
По мнению Пионтковского, на переговорах в Киеве Меркель в вопросах Донбасса представлять позицию Владимира Путина, перед которым она в последнее время "стелется".
Политолог не исключает, что Кремль смог заставить руководительницу немецкого правительства выбрать такую линию поведения биз-за компромата, собранного на нее еще в эпоху Штази.
"Ведь она большую часть своей сознательной жизни провела в сталинском ОРДЛО, в ГДР. Мы знаем, какие методы контроля над личностью процветают в таких режимах", - сказал Андрей Пионтковский.
Вместе с тем, он считает полезным для Украины настолько очевидной нынешнюю позицию Меркель, поскольку это дает Зеленскому шанс "Поставить жирную точку во всех этих упражнениях с Минскими соглашениями и формулой Штайнмаера".
Полная версия беседы Антона Борковского с Андреем Пионтковским:
- Напомним, сегодня, 22 августа Меркель прибыла в Киев на переговоры с президентом Зеленским.
- Перед этим она встречалась в Москве с Путиным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное