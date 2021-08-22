Зеленский должен "послать" Меркель и договориться с Байденом, - Пионтковский

Об этом вашингтонский политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .



"У Зеленского две задачи: послать Меркель 22 августа и договориться с Байденом 31 августа, что те обязательства, которые он (Байден - ред.) взял на себе на случай прямой военной агрессии (России - ред.), будут выполнены им и в случае гибридной военнной агрессии", - отметил аналитик.



По мнению Пионтковского, на переговорах в Киеве Меркель в вопросах Донбасса представлять позицию Владимира Путина, перед которым она в последнее время "стелется".



Политолог не исключает, что Кремль смог заставить руководительницу немецкого правительства выбрать такую линию поведения биз-за компромата, собранного на нее еще в эпоху Штази.



"Ведь она большую часть своей сознательной жизни провела в сталинском ОРДЛО, в ГДР. Мы знаем, какие методы контроля над личностью процветают в таких режимах", - сказал Андрей Пионтковский.



Вместе с тем, он считает полезным для Украины настолько очевидной нынешнюю позицию Меркель, поскольку это дает Зеленскому шанс "Поставить жирную точку во всех этих упражнениях с Минскими соглашениями и формулой Штайнмаера".



Полная версия беседы Антона Борковского с Андреем Пионтковским: