Зеленский должен ехать в Вашингтон с отказом от формулы Штайнмайера, - Рамис Юнус

Об этом сообщил эксперт по вопросам международной политики, экс-глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Запад недостаточно серьезно воспринимает письмо президента России Владимира Путина - программный документ , который он недавно опубликовал. Слава Богу, в Украине отношение к этому документу конкретное. Ведь Украина, Польша и Прибалтика достаточно хорошо на собственной шкуре знают, что такое документы такого рода. Но Европа в 2007 году профукала такой же документ в Мюнхене, который был тогда заявлен президентом Путиным. И я не хотел бы, чтобы Европа вместе с США профукали и это письмо, которое показывает, что после Донбасса, пойдут на Мариуполь, на Николаев, на Херсон на Одессу. то есть это все заявлено в его письме, значит это надо как-то реализовывать. А как Путин будет это реализовывать? Аппетит приходит во время еды ", - отметил Юнус.



Эксперт отметил, что Россия постепенно реализует свои планы: сначала Кремль достиг того, что достроили Nord Stream 2 и отменили санкции. Далее Кремль будет добиваться того, чтобы Франция и Германия вместе с Соединенными Штатами Америки давили на Украину по имплементации формулы Штайнмайера .



"Украина ни в коем случае не должна реализовывать формулу Штайнмайера в законодательном плане. Это должно быть поставлено таким образом, что ни одна исполнительная власть не сможет поддаться на имплементацию формулы Штайнмайера - только с таким документом президент Зеленский должен приехать в Вашингтон. Ведь в противном случае, это программное заявление, которое сделал Владимир Путин, - это план по реализации, это конкретные территориальные претензии. и в зависимости от реакции как внутри Украины, так и на Западе, будет действовать Путин. Видя беззубость Запада в 2008 и 2014 годах, Путин сделал из Грузией и Украиной все то, чего хотел ", - сообщил Рамис Юнус.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе" россиян, украинцев и белорусов, отметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Владимира Путина, заявил, что границы советских республик 1922 не касаются самой России, так и "с СССР не выходила" .

Согласно источникам российского РБК, статью Владимира Путина о "единстве украинского, белорусского и русского народов" сделают обязательным для изучения в ВС РФ .