Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности

Об этом сообщил Зеленский и Офис президента .

Отмечается, что лидеры обсудили актуальную ситуацию на фронте и дальнейшее сотрудничество между странами. Особое внимание было уделено усилению украинской системы ПВО для защиты критической инфраструктуры, портов и зернового коридора.

В то же время Зеленский пригласил Норвегию принять участие в следующей встрече советников по национальной безопасности лидеров государств по реализации украинской Формулы мира.

"Собеседники договорились начать двусторонние переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации G7 в поддержку Украины", - говорится в сообщении.