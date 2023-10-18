Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности
В среду, 18 октября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Лидеры договорились о двусторонних переговорах по гарантии безопасности в рамках совместной декларации G7
Об этом сообщил Зеленский и Офис президента .
Отмечается, что лидеры обсудили актуальную ситуацию на фронте и дальнейшее сотрудничество между странами. Особое внимание было уделено усилению украинской системы ПВО для защиты критической инфраструктуры, портов и зернового коридора.
В то же время Зеленский пригласил Норвегию принять участие в следующей встрече советников по национальной безопасности лидеров государств по реализации украинской Формулы мира.
"Собеседники договорились начать двусторонние переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации G7 в поддержку Украины", - говорится в сообщении.
- 17 октября Зеленский поговорил по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе разговора лидеры государств обсудили экспорт украинского зерна, Формулу мира и ситуацию на Ближнем Востоке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное