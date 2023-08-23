Зеленский: дипломатам поручено подготовить союз безопасности Черного и Балтийского морей
Владимир Зеленский 21 августа рассказал, что дипломаты получили задачу подготовить союз безопасности для защиты Азовского, Черноморского и Балтийского пространства
Об этом он сказал на брифинге на заседании Крымской платформы.
Он подчеркнул, что безопасность в Черном и Азовском морях будет тогда, когда Украина будет доминировать в этих регионах.
Президент также рассказал, что дипломаты получили задачу подготовить союз безопасности со странами Черноморского побережья для защиты от российской агрессии в регионе.
"Что касается наших партнеров, скажу откровенно: провожу разговоры, и дипломатам поставлена задача подготовить союз, союз безопасности не вопреки, не думайте, НАТО, а со странами НАТО, со странами Черноморского побережья. Чтобы у нас была совместная защита от российской агрессии Черноморского, Азовского побережья. Я бы сказал больше – Азовского, Черноморского и Балтийского пространства", - пояснил Зеленский.
- Также во время Крымской платформы Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Крым - это Украина, и отметил, что наше государство "не будет менять территории на членство в любом союзе".
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