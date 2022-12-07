Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня – день нашей благодарности. Именно такой смысл в 6 декабря – и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных Сил Украины – словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности. Я уверен, миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так – "спасибо". Спасибо воинам нашей армии и всех формирований сил обороны Украины. Спасибо родителям наших воинов, которые воспитали действительно победителей. Именно так – победителей. Спасибо всем врачам и медицинским сестричкам, которые спасают раненых героев. Спасибо каждому, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым. Когда в государстве День Вооруженных Сил по своему смыслу - праздник благодарности, такое государство, я уверен, невозможно одолеть и невозможно сломать", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит возвращать своих защитников из российского плена.

"Сегодня нам удалось вернуть домой еще 60 воинов, которые были в российском плену. Мы продолжим возвращать наших и освободим всех", - сказал Зеленский.

Утром 6 декабря Владимир Зеленский поздравил ВСУ с праздником во время визита в Славянск.

В этот же день Украина вернула из российского плена 60 своих защитников.

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