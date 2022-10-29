Прошел месяц, как президент Владимир Зеленский должен был ответить на публикацию "Схем" и на петицию более 25 тысяч граждан Украины о лишении гражданства Украины гражданина России судьи Верховного Суда Львова.

Зеленский даже не отвечает людям.

Зеленский лишил гражданства главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, ничего общего с Россией не имевшего, который в отличие от Львова не нарушал Закон Украины.

Потому что Львов для Зеленского свой, надежный, завязанный на компромате, выполняет все команды Банковой. Поэтому связи с РФ для президента – это не компромат, а полезные рычаги.

Львов для Зеленского свой, его трогать нельзя, ну, пусть он россиянин, пусть нарушил закон и скрыл это когда давал присягу

А Корбана дергать было неудобно, потому что он на россиян не работал, он пять месяцев работал на Вооруженные Силы и был одним из ключевых организаторов обороны в центральной области. Неудобный, нет уголовных дел, которые можно подать в суд, нечем дергать — поэтому недостоин быть гражданином Украины во время войны.

Потому у Корбана забрали паспорт, на петицию о возвращении ему гражданства президент фактически не ответил. А Львов для Зеленского свой, его трогать нельзя, ну, пусть он россиянин, пусть нарушил закон и скрыл это, когда давал присягу. С ним все ясно, президент ему доверяет.

А отвечать гражданам на петицию Зеленский не стал. Граждане Украины ему необходимые решения Верховного Суда рисовать не будут, для этого нужен россиянин.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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