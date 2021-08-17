Зеленский дал старт конкурсу на должность судьи КСУ по своей квоте

Об этом сообщает сайт Офиса президента .

Там заявили, что впервые за время деятельности КСУ кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут отбираться на прозрачном конкурсе.



"Начав прозрачный отбор судей Конституционного Суда на открытом конкурсе с профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме или вызывающих недоверие", - отметил Зеленский.

В комиссии семь членов.



"Трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины", - говорится в сообщении.

Состав комиссии:

Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, экс-судья Конституционного трибунала Польши, член совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов союза;

Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права КНУ имени Тараса Шевченко;

Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

Спиридон Флагоитис, директор Европейской организации публичного права;

Богдан Футей, доктор права, судья Федерального суда претензий США;

Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений НАУ.