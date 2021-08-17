Зеленский дал старт конкурсу на должность судьи КСУ по своей квоте
Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента
Об этом сообщает сайт Офиса президента .
Там заявили, что впервые за время деятельности КСУ кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут отбираться на прозрачном конкурсе.
"Начав прозрачный отбор судей Конституционного Суда на открытом конкурсе с профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме или вызывающих недоверие", - отметил Зеленский.
В комиссии семь членов.
"Трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины", - говорится в сообщении.
Состав комиссии:
- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, экс-судья Конституционного трибунала Польши, член совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов союза;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права КНУ имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений НАУ.
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