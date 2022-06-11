Зеленский дал официальный ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать во время войны Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать страну во время всеобщей мобилизации, поручил правительству разобраться со злоупотреблениями в этой сфере
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Таким образом Зеленский отреагировал на петицию "Об отмене запрета выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и введении приоритетного призыва во время мобилизации добровольцев", которая набрала необходимое количество голосов.
"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать прописанные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского.
Он отметил, что отменять указанные ограничения предполагается после завершения действия правового режима военного положения.
- Петиция о разрешении на выезд мужчинам за границу собрала 27 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.
- 22 мая Владимир Зеленский заявил , что петиция о разрешении мужчинам выезжать за границу во время войны должна адресоваться родителям погибших воинов.
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