Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Таким образом Зеленский отреагировал на петицию "Об отмене запрета выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и введении приоритетного призыва во время мобилизации добровольцев", которая набрала необходимое количество голосов.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать прописанные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского.

Он отметил, что отменять указанные ограничения предполагается после завершения действия правового режима военного положения.

Петиция о разрешении на выезд мужчинам за границу собрала 27 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

22 мая Владимир Зеленский заявил , что петиция о разрешении мужчинам выезжать за границу во время войны должна адресоваться родителям погибших воинов.

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