Зеленский дал команду преследовать Жеваго с целью забрать телеканал Эспрессо, - Княжицкий

Об этом он написал в Facebook.



"Как мне передают информированные источники, Владимир Зеленский дал команду преследовать Константина Жеваго за сфальсифицированным делом с единственной целью - забрать телеканал Эспрессо", - написал Княжицкий.



Он добавил, что с этой целью ГБР распространяет информацию о том, что Жеваго в международном розыске.



"Хотя на сайте Интерпола о нем ни слова, и вот уважаемый когда-то правительственный Укринформ распространяет информацию о мере пресечения для Жеваго годовой давности. Владимир Зеленский забыл, как заканчивают диктаторы, которые ограничивали свободу слова?", - написал Княжицкий.

Напомним, Харьковская правозащитная группа обнародовала заключение по политическим мотивам преследования и нарушений прав человека в производстве против Константина Жеваго.