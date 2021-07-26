Зеленский дал команду преследовать Жеваго с целью забрать телеканал Эспрессо, - Княжицкий
Народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Владимир Зеленский дал команду преследовать Константина Жеваго с единственной целью - забрать телеканал Эспрессо
Об этом он написал в Facebook.
"Как мне передают информированные источники, Владимир Зеленский дал команду преследовать Константина Жеваго за сфальсифицированным делом с единственной целью - забрать телеканал Эспрессо", - написал Княжицкий.
Он добавил, что с этой целью ГБР распространяет информацию о том, что Жеваго в международном розыске.
"Хотя на сайте Интерпола о нем ни слова, и вот уважаемый когда-то правительственный Укринформ распространяет информацию о мере пресечения для Жеваго годовой давности. Владимир Зеленский забыл, как заканчивают диктаторы, которые ограничивали свободу слова?", - написал Княжицкий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное