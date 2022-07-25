Зеленский дал Буданову еще одну должность
Глава ГУР МОУ будет возглавлять комитет по разведке при президенте Украины
Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении.
Зеленский рассказал, что назначил главу военной разведки Кирилла Буданова главой комитета по разведке при президенте.
"Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины", – сказал он.
- 25 июля Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, в ОПУ назвали причину. Руслан Демченко одновременно возглавлял и комитет по разведке при президенте.
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