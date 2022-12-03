Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Зеленский дал 2 месяца на новый закон по УПЦ (МП), хотя в Раде есть законопроект, который можно завтра принять, - Княжицкий
Эксклюзив

Зеленский дал 2 месяца на новый закон по УПЦ (МП), хотя в Раде есть законопроект, который можно завтра принять, - Княжицкий

3 декабря, 2022 суббота
08:40
Культура

Разработка нового законопроекта по предотвращению деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций кажется затягиванием процесса, чтобы сохранить Московскую церковь

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"У нас сейчас существует Государственная служба по этнополитике, которая регулирует религиозную деятельность. Она до последнего выгораживала церковь Московского патриархата. Почему они это делали? Это была политика государства. Изменится ли она сейчас? Я не знаю", - отметил он.

По мнению нардепа, то, что СБУ проводит обыски в УПЦ (МП) – это хорошо.

"Президент поручил подготовить закон и дал на это два месяца вместо того, чтобы прочесть законопроект поданный нардепами разных фракций, в том числе Слуги народа. Он позволяет ограничить деятельность РПЦ в Украине, регулирует, чтобы не было никаких связей с Российской православной церковью, регулирует уважение к Томосу. Этот закон подан, его можно завтра принять. Когда мне говорят, что нужно ждать два месяца - у меня такое впечатление, что это затягивание процесса, чтобы сохранить Московскую церковь", - подытожил Княжицкий.

  • Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
  • Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
  • 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.
  • 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
  • 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
  • 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать впоследствии.
  • 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Николай Княжицкий
война с Россией
Читайте также:
2 декабря, 2022 пятница
Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева
на фото ЗСУ
2 декабря, 2022 пятница
Ким намекнул, что украинские военные применили новое оружие на Юге
2 декабря, 2022 пятница
Оккупанты атаковали Запорожье, горело здание инфраструктурного объекта
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.59
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 декабря
09:36
На фото потери россиян
ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА, - Генштаб
09:21
Нидерланды – США: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
09:20
В больницы Токмака привезли более 10 машин с ранеными и убитыми военными РФ
09:00
ВСУ сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА "Орлан" за сутки 2 декабря
08:50
Детали о взрыве в Одессе: известно о семи пострадавших
08:45
В ISW выяснили, каких уступок требует РФ для начала мирных переговоров
08:30
За минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 27 авиационных ударов по инфраструктуре и позициям ВСУ
08:09
OPINION
Путин стреляет не по трансформаторам, а по нашим мозгам
07:30
За ночь враг 9 раз ударил по Никопольщине: под атакой жилые дома, электросети и газопроводы
07:00
Американские сенаторы проведут секретный брифинг о помощи Украине
06:45
Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС
06:30
Анонс
Фьюри - Чисора: где и когда смотреть главное сражение декабря
05:31
Обновлено
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 3 декабря
03:26
В России более 20 крылатых ракет в Черном море, - ОК "Юг"
02:59
Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами
02:15
G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть
01:45
Россия обстреляла Херсон. Город снова без света
01:08
Зеленский: к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием
00:58
Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022: сетка плей-офф и расписание матчей
00:53
Эксклюзив
Отступление из ЗАЭС для россиян станет вторым Херсоном, – эксглава Госинспекции ядерного регулирования
00:32
Фьюри – Чисора: боксеры провели дуэль взглядов и взвешивания
00:13
ВСУ
ВСУ уничтожили российские склады недалеко от Каховки и Бердянска, - ОВА
00:00
Россия за день нанесла 76 ударов по Сумщине. Повреждены склады местного хозяйства
2022, пятница
2 декабря
23:39
Данилов убежден, что у России после поражения в Украине заберут ядерное оружие
23:38
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 декабря
23:26
"Украина имеет полное право отвоевать Крым", - глава Мюнхенской конференции безопасности
23:23
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 2 декабря
23:14
Швейцария выбила Сербию из ЧМ-2022
23:11
Избежать санкций: в Кыргызстане банки прекратили обслуживать российские карты "Мир"
23:02
Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам, - Белый дом
23:01
Камерун неожиданно победил Бразилию, но вылетел из ЧМ-2022
22:41
Глаза свиней или коров в конвертах: Кулеба уточнил, что письма-угрозы получили 17 украинских посольств
22:27
Минобороны отменило аккредитацию издания "Страна"
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия не покинет ЗАЭС, потому что это постоянный объект шантажа. Колонка Сергея Згурца
22:06
OPINION
Не ждите от россиян раскаяния
21:52
Эксклюзив
Мы имеем право и можем нанести превентивные удары по беларусским или российским войскам, которые будут надвигаться на Украину из Беларуси, - военный эксперт Свитан
21:23
Германия среди стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь, - Столтенберг
20:57
Подоляк
"ВСУ помогут": Подоляк назвал условие дипломатического урегулирования войны
20:47
Добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций, - Reuters
20:21
Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в составе ПЦУ, - Евстратий Заря
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV