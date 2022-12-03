Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"У нас сейчас существует Государственная служба по этнополитике, которая регулирует религиозную деятельность. Она до последнего выгораживала церковь Московского патриархата. Почему они это делали? Это была политика государства. Изменится ли она сейчас? Я не знаю", - отметил он.

По мнению нардепа, то, что СБУ проводит обыски в УПЦ (МП) – это хорошо.

"Президент поручил подготовить закон и дал на это два месяца вместо того, чтобы прочесть законопроект поданный нардепами разных фракций, в том числе Слуги народа. Он позволяет ограничить деятельность РПЦ в Украине, регулирует, чтобы не было никаких связей с Российской православной церковью, регулирует уважение к Томосу. Этот закон подан, его можно завтра принять. Когда мне говорят, что нужно ждать два месяца - у меня такое впечатление, что это затягивание процесса, чтобы сохранить Московскую церковь", - подытожил Княжицкий.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.

30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать впоследствии.

2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.