Зеленский: что бы ни планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – самой сложной за все годы независимости
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украину ждет самая сложная зима и отопительный сезон за все годы независимости
Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского.
Президент уже поручил правительство подготовить к следующему отопительному сезону.
"Правительством образуется штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел как с представителями правительства, так и с представителями наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан", - сказал Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, из-за российской агрессии Украину ждет самая сложная зима с 1991 года.
"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды наших граждан", - говорится в обращении Владимира Зеленского.
- 3 июня кабинет министров Украины зафиксировал цену на природный газ для производителей тепла на уровне 7400 грн за 1 тыс. кубометров.
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