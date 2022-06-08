Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского.

Президент уже поручил правительство подготовить к следующему отопительному сезону.

"Правительством образуется штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел как с представителями правительства, так и с представителями наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, из-за российской агрессии Украину ждет самая сложная зима с 1991 года.

"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды наших граждан", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

3 июня кабинет министров Украины зафиксировал цену на природный газ для производителей тепла на уровне 7400 грн за 1 тыс. кубометров.

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