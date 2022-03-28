Об этом пишет The Times, – информирует Еспресо.TV.



В статье говорится, что в Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.



Калин, в свою очередь, предложил Абрамовичу как участнику переговоров между Украиной и Россией, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании. Поэтому Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встречались с Зеленским.



Президент Украины по версии The Times передал Абрамовичем записку для Путина. В ней были изложены условия мира с украинской стороны. Ознакомившись с ними, Путин ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Напомним, WSJ и Bellingcat сообщили о возможном отравлении трех участников переговоров между Россией и Украиной. В их числе Роман Абрамович и Рустем Умеров.

Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России, – Financial Times.

Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича, – WSJ.

Металлургическая компания Абрамовича сообщила о вероятности дефолта.

Украинские дети-яхтсмены пытались помешать 140-метровой яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции.

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