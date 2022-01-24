Зеленский был обязан созвать круглый стол национального единства, но он не готов быть президентом, - Яценюк

Об этом он заявил в программе "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.



"Это событие не было только символическим, но и имело определенное содержание. В результате этого события произошло обращение и я надеюсь, что завтра в стенах Верховной Рады было зачитано, так как там были депутаты парламента. Это было общее решение о том, чтобы в стенах парламенту зачитать объединяющую позицию по поводу того, что нужно делать властям и Украине для того, чтобы противостоять российской агрессии", - сказал экспремьер.



По его мнению, Зеленский должен был в силу своей должности созвать круглый стол национального единства.



"Так случилось, так распорядилась история и украинский народ и Господь Бог, избранный президентом Украины. Он, когда положил руку на Библию и давал присягу народу Украины, он был обязан созвать в этот момент куруглый стол национального единства, должен был пригласить оппозицию и персонально Петра Порошенко и пожать руку. Сказать:"Сейчас у нас основная угроза – это российская агрессия. Сейчас основной вызов – сохранить Украину. Мы будем дальше разбираться с нашими политическими вызовами", - добавил Яценюк.



Он считает, что Зеленский не ведет себя как президент.



"Зеленский не готов быть президентом. С точки зрения личности президента. Уже прошло 2,5 года. Я вообще таких людей мало встречал. Ведь у него есть богатые качества. Но человек должен учиться. Это основное качество человека должно быть. Он должен учиться до последнего дня, но этого не

произошло. "Ни" слуг, ни Зеленского не было. Он вместо этого, чтобы возглавить этот процесс, он не просто стал в стороне, а создал параллельный трек. Зеленский во времена наибольшей угрозы для Украины поступил так, не как поступают президенты, а как поступают лидеры-популисты, шоу-мены, но не лица, перед которыми стоит историческая ответственность за страну", - подытожил экс-премьер.

22 января Киевский форум безопасности провел круглый стол национального единства, где участники предложили обществу формат национального сверхпартийного диалога для обсуждения опасностей внешнего и внутреннего положения Украины.