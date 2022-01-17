Зеленский будет президентом, который будет отвечать за госизмену в суде, - политтехнолог Бала

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Эспрессо.TV.



"Прежде всего, я думаю, что это было большой ошибкой действующей власти и персонально Владимира Зеленского, когда он начал дело против Порошенко в контексте обвинения в госизмене, потому что фактически Зеленский открыл ящик Пандоры и я думаю, что он будет тем президентом, который будет отвечать по статье "госизмена" в суде. И это дело будет иметь перспективу, в отличие от сегодняшнего действа", - сказал Бала.



Он прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту "Жуляны", когда Порошенко не отдавали паспорт.



"Он показал на самом деле, что указания властей уже не совсем выполняются, как это могло быть год или два назад. В этой ситуации – это достаточно серьезный сигнал для всех – окружения президента, его союзников и для оппонентов президента. Сейчас мяч на поле действующий власти, потому что они проигрывают медийно и на среднюю и короткую перспективу. По большому счету, это дело может стать катализатором к досрочным выборам как минимум Верховной Рады", - считает политтехнолог.



По его мнению, возможно, не все лидеры политических партий будут открыто поддерживать персонально Порошенко.



"Но они говорили о пренебрежении верховенством прав, о чем говорил тот же Порошенко, и объединятся вокруг идеи досрочных выборов. Я думаю, что действующая власть выстрелила себе в ногу", - подытожил Бала.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.