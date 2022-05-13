Зеленский будет почётным доктором почти 30 американских учебных заведений
Манор-колледж в Пенсильвании удостоил президента Владимира Зеленского звание почетного доктора гуманитарных наук, инициативу поддерживают еще 26 учебных заведений США
Об этом сообщила в фейсбуке почётный консул Украины в США Ирина Мазур.
Дипломатка отметила, что для нее честь получить диплом от имени Президента Украины.
"Благодарим Манор-колледж за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США", - подчеркнула Ирина Мазур.
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