Об этом сообщила в фейсбуке почётный консул Украины в США Ирина Мазур.

Дипломатка отметила, что для нее честь получить диплом от имени Президента Украины.

"Благодарим Манор-колледж за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США", - подчеркнула Ирина Мазур.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb