Зеленский: "Будет новый Нюрнберг – для рашистов"
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в выдаче Международным уголовным судом новых ордеров на арест российских военных преступников
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость – для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта. Состоялись наши специальные мероприятия – в Буче, в годовщину освобождения города, и в Киеве. Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Все это – чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", - сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил все государства и организации, которые помогают Украине бороться за справедливость, а также украинских военных.
"Я благодарю всех, кто нам в этом помогает. Каждому государству, каждому лидеру, каждой международной организации. Сегодня в нашем первом Бучанском саммите приняли участие представители почти пятидесяти стран. И это только начало. Спасибо лидерам Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину, которые лично поддержали Бучу – почтили память всех, кто погиб в городе во время российской оккупации. И конечно, я благодарю наших воинов. Всех, кто сражается за Украину сейчас. Всех, чья жизнь буквально дает жизнь Украине. Украинцы выстоят в этой войне. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг -.для рашистов", - сказал Зеленский.
- Ранее к годовщине освобождения Бучи от российских оккупантов Зеленский и ряд иностранных лидеров посетили город и почтили память убитых рашистами местных жителей.
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