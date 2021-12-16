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Зеленский будет использовать телеканалы "Дом" и "Рада" для собственных пропагандистских целей, - Денисенко

16 декабря, 2021 четверг
17:32
Общество Вадим Денисенко

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко уверен, что государственные телеканалы "Дом" и "Рада" будут использоваться для пропаганды партии "Слуга народа"

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV

“Можно много говорить о важности телеканала "Рада" для украинского общества, но сейчас происходит переформатирование канала для целей нынешней власти. Выделение 300 млн грн и появление Владимира Петрова указывает именно на это. Мы не увидим каких-либо других блоггеров или ведущих, поскольку есть указание из Офиса президента не брать работать на телеканалы "Дом" и "Рада" людей, которые связаны с прошлой властью, или приближенных людей к бизнесмену Ринату Ахметову”, - рассказал Денисенко .

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Денисенко также добавил, что тех людей, которые уже работали на этих телеканалах, никто не собирается увольнять, они просто будут вести малорейтинговые дневные эфиры. По его словам, самая большая угроза состоит в том, что вечерние эфиры на этих телеканалах будут вести люди с сомнительной репутацией.

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“Наибольшая угроза состоит в том, что вечерние рейтинговые эфиры будут вести люди, имеющие сомнительную репутацию. Ведь, если говорить конкретно, то Владимир Петров – это абсолютно пророссийский человек, по сути работавший на Захарченко. Офис президента четко понимает, что на сегодняшний день у них нет своих телевизионных площадок, особенно после начала войны с каналами Ахметова. Поэтому принято решение сделать за государственный счет телеканалы, которые будут заниматься пропагандой одной политической силы”, - добавил Денисенко.

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Змістовно з Єгором Чечериндою
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