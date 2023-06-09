Зеленский: Бросить жителей левобережной части Херсонщины на произвол судьбы - это сознательный выбор России

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Они продолжают обстреливать Херсон и громады области - уже затоплены террористами. Они обстреливают даже точки эвакуации. Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа - и это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.