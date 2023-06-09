Зеленский: Бросить жителей левобережной части Херсонщины на произвол судьбы - это сознательный выбор России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские власти сознательно бросили жителей левобережной части Херсонщины - на произвол судьбы
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Они продолжают обстреливать Херсон и громады области - уже затоплены террористами. Они обстреливают даже точки эвакуации. Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа - и это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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