Зеленский больше сосредоточен на аресте Порошенко, чем на противодействии РФ, – Карл Бильдт
Экс-премьер Швеции Карл Бильдт обеспокоен сосредоточением президента Владимира Зеленского на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы
Об этом он написал в субботу, 15 января 2022, в твиттере.
"Я сейчас еду домой из Киева. Я глубоко обеспокоен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента – ныне лидера оппозиции Петра Порошенко – чем на объединении своей страны против российской угрозы", - подчеркнул Бильдт.
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Напомним, вопрос избрания меры пресечения Петру Порошенко будет слушаться в Печерском районном суде города Киева послезавтра, 17 января. Заседание будет открыто.
- Порошенко, со своей стороны, говорит, что прибудет на это судебное заседание. 17 января он прилетает в Украину из Варшавы в 9:10 утра.
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