Зеленский: Более 2 тыс. ракет, выпущенных РФ по Украине, были основной частью их запаса. Дальше – только остатки

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Сегодня один из представителей российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть, более 2 тыс. ракет, которые Россия выпустила по Украине, были основной частью их запаса. То есть, дальше – только остатки", - сказал президент.

Владимир Зеленский также заявил, что все уже увидели, как воюет Россия – мародерство, старая советская броня и запрещенные фосфорные бомбы.

"В пропаганде нацистской Германии был такой термин "вундерваффе". Чудооружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою "вундерваффе". Вроде бы лазерную. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения", - говорится в обращении Зеленского.

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