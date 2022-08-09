Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!", - отметил президент Украины.

Напомним, заместитель министра обороны Колин Кал во время брифинга в Пентагоне заявил , что потери личного состава ВС РФ на войне колеблются в пределах от 70 до 80 тыс. убитых и раненых.

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