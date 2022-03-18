Зеленский: Атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего достигли за прошедшие 25 лет

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Напомним, в Пентагоне полагают, что Путин может угрожать использовать ядерное оружие против стран Запада.

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Глава государства заявил, что захватчики не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины. Президент выразил уверенность в том, что они, атакуя украинцев, уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет."И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такой будет для России цена войны против Украины. Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют, даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", - заявил Зеленский.