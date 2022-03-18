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Зеленский: Атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего достигли за прошедшие 25 лет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заплатит за нападение на Украину. Федерация уничтожит все, чего ее общество достигло за прошедшие 25 лет и вернет страну в "лихие 90-е"
Об этом он рассказал в своем видеообращении.
Глава государства заявил, что захватчики не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины. Президент выразил уверенность в том, что они, атакуя украинцев, уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет.
"И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такой будет для России цена войны против Украины. Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют, даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", - заявил Зеленский.
- Напомним, в Пентагоне полагают, что Путин может угрожать использовать ядерное оружие против стран Запада.
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