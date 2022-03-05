Зеленский: "Армия РФ не вышла на запланированные рубежи, ВСУ держат все ключевые направления обороны"

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Он подчеркнул, что украинские солдаты наносят оккупантам большие потери.

"Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных... Это ребята 18-20 лет, совсем молодые, почти дети, солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут и почему они на чужой земле. Россия точно могла бы дать своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины держат все ключевые направления обороны, контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Военные также защищают Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину и Донбасс.

Напомним, Зеленский также выразил надежду , что вскоре власти смогут обратиться к украинцам, которым пришлось уехать за пределы страны, с призывом вернуться домой.

Кроме этого, он заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей, поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям.