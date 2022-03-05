Зеленский: "Армия РФ не вышла на запланированные рубежи, ВСУ держат все ключевые направления обороны"
Российская армия не смогла выйти на запланированные рубежи, потеряв при этом 10 тысяч солдат. ВСУ держат оборону
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
Он подчеркнул, что украинские солдаты наносят оккупантам большие потери.
"Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных... Это ребята 18-20 лет, совсем молодые, почти дети, солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут и почему они на чужой земле. Россия точно могла бы дать своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", – заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины держат все ключевые направления обороны, контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Военные также защищают Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину и Донбасс.
- Напомним, Зеленский также выразил надежду , что вскоре власти смогут обратиться к украинцам, которым пришлось уехать за пределы страны, с призывом вернуться домой.
- Кроме этого, он заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей, поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям.
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