Зеленский анонсировал законодательные решения, усиливающие безопасность государства
В пятницу, 25 августа, президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе должны пройти специальные внутриполитические совещания, которые обезопасят Украину от тех, кто хочет ослабить ее
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Уже готовимся к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания, они уже запланированы относительно законодательных решений", - заявил президент.
По его словам, эти решения точно обезопасят наше государство от всех, кто пытается ослабить его.
"Кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должность в государственной системе", - добавил Зеленский.
- 25 августа Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили Черноморскую зерновую инициативу.
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