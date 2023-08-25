Зеленский анонсировал законодательные решения, усиливающие безопасность государства

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Уже готовимся к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания, они уже запланированы относительно законодательных решений", - заявил президент.

По его словам, эти решения точно обезопасят наше государство от всех, кто пытается ослабить его.

"Кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должность в государственной системе", - добавил Зеленский.