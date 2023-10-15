Зеленский анонсировал встречи с партнерами на следующей неделе по поддержке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о новых встречах с партнерами по усилению помощи и защите Украины
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"В графике на неделю есть новые встречи, новые разговоры с партнерами по усилению Украины, нашей защиты. Будем работать и над тем, чтобы восстановление в Украине стало активнее", - сказал президент.
Он также отметил, что Украина готовит новые шаги, чтобы в сложившейся ситуации в мире внимание к Украине сохранялось на достаточном уровне.
- Также Зеленский заявил, что российских массированных ударов по критическим объектам Украины зимой станет больше. В то же время страна усилит системы ПВО так, как это возможно.
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