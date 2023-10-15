Зеленский анонсировал встречи с партнерами на следующей неделе по поддержке Украины

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"В графике на неделю есть новые встречи, новые разговоры с партнерами по усилению Украины, нашей защиты. Будем работать и над тем, чтобы восстановление в Украине стало активнее", - сказал президент.

Он также отметил, что Украина готовит новые шаги, чтобы в сложившейся ситуации в мире внимание к Украине сохранялось на достаточном уровне.