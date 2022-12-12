Зеленский обсудил с Байденом формирование системы ПВО и восстановление энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшие поставки оружия и помощь нашей стране в энергетике
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры в период зимы.
"Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах", - добавил он.
Вместе с тем, по словам Зеленского, США положительно воспринимают предложенную Украиной формулу мира, а от онлайн-саммита G7 можно ожидать хороших новостей.
Известно, что последний разговор между президентами состоялся 4 октября. Тогда они обсудили санкции против России и ход войны.
Ранее президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".
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