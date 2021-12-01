Зеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов

Об этом заявил Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов", - сказал Зеленский.



Президент уточнил, что завод будет построен за средства, выделенные на финансирование безопасности и обороны.



Также в рамках этого финансирования Зеленский анонсировал запуск ракетной программы, восстановление украинского флота, создание кибервойск и строительство самолетов Ан-178 для армии.

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