Зеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов
В Украине впервые построят завод по производству беспилотных аппаратов
Об этом заявил Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов", - сказал Зеленский.
Президент уточнил, что завод будет построен за средства, выделенные на финансирование безопасности и обороны.
Также в рамках этого финансирования Зеленский анонсировал запуск ракетной программы, восстановление украинского флота, создание кибервойск и строительство самолетов Ан-178 для армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное