Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы, который будет готовить чиновников для работы в структурах ЕС

Об этом сообщил Владимир Зеленский, выступая в Парламенте по случаю Дня Государственности Украины.

"В Европейском Союзе есть Колледж Европы в Брюгге и Натолини – это одно из самых уважаемых учреждений последипломного образования, которое готовит специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине. На первом этапе в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, а впоследствии на его основе – Колледж Европы в рамках Президентского университета", - заявил президент Украины.

Он выразил надежду, что создание нашего Колледжа Европы будет продолжаться недолго.

"Я уверен, он скоро заработает. У нас уже есть этот опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия, и в недели – то, на что требовали от нас с вами месяцев. Такой Колледж станет не только профессиональной основой для европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций. Вот это и есть то, что мы можем, мы – граждане Украины. Вот это и есть наша государственность", - добавил Зеленский.

Отметим, что сегодня президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Орден Витовта Великого, который считается самой высокой из возможных наград страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb