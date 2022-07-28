Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы, который будет готовить чиновников для работы в структурах ЕС
Сначала он будет существовать при одном из вузов, а впоследствии – при Президентском университете
Об этом сообщил Владимир Зеленский, выступая в Парламенте по случаю Дня Государственности Украины.
"В Европейском Союзе есть Колледж Европы в Брюгге и Натолини – это одно из самых уважаемых учреждений последипломного образования, которое готовит специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине. На первом этапе в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, а впоследствии на его основе – Колледж Европы в рамках Президентского университета", - заявил президент Украины.
Он выразил надежду, что создание нашего Колледжа Европы будет продолжаться недолго.
"Я уверен, он скоро заработает. У нас уже есть этот опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия, и в недели – то, на что требовали от нас с вами месяцев. Такой Колледж станет не только профессиональной основой для европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций. Вот это и есть то, что мы можем, мы – граждане Украины. Вот это и есть наша государственность", - добавил Зеленский.
- Отметим, что сегодня президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Орден Витовта Великого, который считается самой высокой из возможных наград страны.
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