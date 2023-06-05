Зеленский анонсировал санкции, которые ограничат российский военный потенциал
Президент Украины пообещал вскоре новости по поводу санкций против России и намекнул, что они будут касаться не только государства-агрессора, но и тех, кто помогает России обходить уже введенные ограничения
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 5 июня.
"Продолжаем нашу работу по санкциям против России. Хотя глобальная тенденция уже ясна - Россия проигрывает эту войну, хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, выработать больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию. Готовим наши шаги, новые шаги по еще большему ограничению российского военного потенциала", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "силу свободного мира" должна почувствовать не только Россия, но и каждый, "кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием"
"Каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим. Это общая задача мира – остановить террор. Главной предпосылкой выполнения этой задачи является остановка любых путей, которыми террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – в скором времени. ", – анонсировал глава государства.
- 4 июня Зеленский сообщил , что провел специальное совещание по санкциям. При участии ГУР, Службы внешней разведки, правительства, Офиса президента было подробно проанализировано, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Президент заверил, что по итогам встречи будут сделаны определенные шаги.
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