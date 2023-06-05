Зеленский анонсировал санкции, которые ограничат российский военный потенциал

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 5 июня.

"Продолжаем нашу работу по санкциям против России. Хотя глобальная тенденция уже ясна - Россия проигрывает эту войну, хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, выработать больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию. Готовим наши шаги, новые шаги по еще большему ограничению российского военного потенциала", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "силу свободного мира" должна почувствовать не только Россия, но и каждый, "кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием"

"Каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим. Это общая задача мира – остановить террор. Главной предпосылкой выполнения этой задачи является остановка любых путей, которыми террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – в скором времени. ", – анонсировал глава государства.