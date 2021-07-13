Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных сообществах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке в Украине законопроекта о национальных сообществах
Об этом онсообщил во время выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".
"Офисом президента и мной лично была поставлена задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом (законопроектом - ред.) о национальных сообществах в Украине ", - заявил Зеленский.
По его словам, законопроект будет именно о сообщества, а не меньшинства.
"Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообщества Украины. Именно сообщества, а не меньшинства. Ибо ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством, не должна чувствовать себя менее важной, или менее защищенной", - сказал Зеленский.
Также после публичного выступления на форуме он объяснил, что ему не нравится словосочетание "национальное меньшинство", прописанное в Конституции и законодательстве.
"Мне не нравится словосочетание национальное меньшинство. Еще до президентства я понимал, что оно звучит так, что человек чувствует себя неровным. Мы должны чувствовать себя равными. То есть много различных национальных сообществ", - добавил президент.
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