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Зеленский анонсировал "очень важные новости" об обороне Украины

12 мая, 2023 пятница
01:13
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости об обороне нашей страны

Об этом говорится в вечернем видеообращении Владимира Зеленского.

"Сегодня, как всегда, был на связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний относительно наших международных усилий. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", - заявил президент Украины.

Видео
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Военные новости
деоккупация Украины
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