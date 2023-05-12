Зеленский анонсировал "очень важные новости" об обороне Украины

Об этом говорится в вечернем видеообращении Владимира Зеленского.

"Сегодня, как всегда, был на связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний относительно наших международных усилий. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", - заявил президент Украины.