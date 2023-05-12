Зеленский анонсировал "очень важные новости" об обороне Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости об обороне нашей страны
Об этом говорится в вечернем видеообращении Владимира Зеленского.
"Сегодня, как всегда, был на связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний относительно наших международных усилий. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", - заявил президент Украины.
- 11 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране, включающий все правоохранительные органы и прокуратуру.
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