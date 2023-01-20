Зеленский анонсировал "оборонные плоды" на следующей неделе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Не все можно публично оглашать, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна". Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но в целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость", – сказал он.

Зеленский добавил, что партнеры пообещали поддерживать Украину столько, сколько нужно для нашей победы. А о том, что на сегодняшней встрече не было принято решение предоставить Украине танки, заметил: "Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".

Президент Украины особо подчеркнул, что каждая договоренность с партнерами должна выполняться максимально быстро, чтобы это было действенным для нашей обороны. Также он поблагодарил всех партнеров, которые присоединились к "Рамштайну" и поддержали Украину. И анонсировал хорошие оборонные новости на следующей неделе.

"Следующая неделя, к которой мы уже готовимся, должна также принести свои оборонительные плоды", – сказал Зеленский.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

Министр обороны США Ллойд Остин 20 января на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины отметил, что США решительно настроены показывать пример в том, как можно оказывать помощь Украине.

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