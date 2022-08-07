Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Ключевое сейчас, как и прежде, – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей, - сказал он.

По словам президента, ситуация на Донбассе остается тяжелой.

"Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", - добавил Зеленский.

5 августа мы писали, что следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от США составит 1 миллиард долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb