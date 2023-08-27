Зеленский анонсировал новые заседания Ставки: о чем будут говорить

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"В течение недели, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов", - заявил президент.

По его словам, военному командованию нужно будет активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов, а дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно украинским военным.

"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии", - добавил Зеленский.