Зеленский анонсировал новые заседания Ставки: о чем будут говорить
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 27 августа, сообщил новые заседания Ставки на следующей неделе. На них будут рассматривать решения, которые усилят украинских защитников
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"В течение недели, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов", - заявил президент.
По его словам, военному командованию нужно будет активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов, а дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно украинским военным.
"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии", - добавил Зеленский.
- В пятницу, 25 августа, президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе должны пройти специальные внутриполитические совещания, которые обезопасят Украину от тех, кто хочет ослабить ее.
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