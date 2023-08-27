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Зеленский анонсировал новые заседания Ставки: о чем будут говорить

27 августа, 2023 воскресенье
20:25
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 27 августа, сообщил новые заседания Ставки на следующей неделе. На них будут рассматривать решения, которые усилят украинских защитников

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"В течение недели, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов", - заявил президент.

По его словам, военному командованию нужно будет активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов, а дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно украинским военным.

"В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии", - добавил Зеленский.

  • В пятницу, 25 августа, президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе должны пройти специальные внутриполитические совещания, которые обезопасят Украину от тех, кто хочет ослабить ее.
Общество
Украина
политика
оружие
Владимир Зеленский
военные силы Украины
помощь Украине
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