Зеленский анонсировал новости о вступлении в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на пятницу, 1 июля, новости о переговорах о членстве Украины в Евросоюзе
Об этом он сказал во время вечернего обращения.
Зеленский сказал, что сегодня, 30 июня, завершилось председательство Франции и началось председательство Чехии в Совете ЕС. Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал новым главой Совета Евросоюза.
"А наш приоритет – и это будет задачей для всех представителей государства – как можно быстрее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров по членству. Чиновники, депутаты, дипломаты – все должны работать по этому поводу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кстати завтра будут новости на эту тему. Украинскую евроинтеграцию не остановить", - сказал президент.
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