Зеленский анонсировал новости о вступлении в Евросоюз

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

Зеленский сказал, что сегодня, 30 июня, завершилось председательство Франции и началось председательство Чехии в Совете ЕС. Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал новым главой Совета Евросоюза.

"А наш приоритет – и это будет задачей для всех представителей государства – как можно быстрее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров по членству. Чиновники, депутаты, дипломаты – все должны работать по этому поводу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кстати завтра будут новости на эту тему. Украинскую евроинтеграцию не остановить", - сказал президент.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

24 июня в Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС.

29 июня, во французском Лионе Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

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