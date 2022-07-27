Зеленский анонсировал на этой неделе "важные политические и дипломатические события"
Прежде всего, это касается завтрашнего празднования Дня Украинской Государственности.
Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем обращении.
"Готовимся к очень важным политическим и дипломатическим событиям, которые запланированы на вторую половину этой недели. Прежде всего, это касается завтрашнего празднования Дня Украинской Государственности. Но не только этого. Будут еще события, будут еще новости. Еженедельно усиливаем наше государство, еженедельно делаем вещи, которые сближают нас с Европейским Союзом, и еженедельно обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России", - говорится в обращении.
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