Зеленский анонсировал на 5 февраля введение новых санкций
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на воскресенье, 5 февраля, очередной юридический шаг по выполнению санкционных решений Совета национальной безопасности и обороны
Об этом стало известно из вечернего обращения президента .
"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - сказал он.
Также он добавил, что есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, и в воскресенье, 5 февраля, будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.
"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром в своих интересах", - отметил Зеленский.
- 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что после 24 февраля Украине удалось вернуть 1762 украинцев из российского плена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное