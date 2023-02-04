Зеленский анонсировал на 5 февраля введение новых санкций

Об этом стало известно из вечернего обращения президента .

"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - сказал он.

Также он добавил, что есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, и в воскресенье, 5 февраля, будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.

"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром в своих интересах", - отметил Зеленский.