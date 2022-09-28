Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта
Владимир Зеленский отметил, что новости с фронта будут хорошими
Об этом он сказал в своем ежедневном обращении.
"Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", - заметил Зеленский.
- Сегодня, 27 сентября, во время видеовыступления на Совбезе ООН Зеленский подчеркнул, что Россия презирает устав ООН и нарушает "любые правила этого мира". Он призвал к действиям и назвал единственный путь, чтобы остановить РФ.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, за вторник, 27 сентября, ВСУ отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов: Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка
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