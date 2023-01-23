Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти

Об этом он заявил в вечернем обращении .

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе", - сказал он.

23 января Владимир Зеленский назвал восстановление Украины после войны "самым большим экономическим проектом нашего времени в Европе" и призвал американский бизнес присоединиться к нему.

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