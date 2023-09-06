Зеленский анонсировал два решения по закону о декларировании

Об этом сообщает Интерфакс.

Владимир Зеленский примет решение о принятом ВР законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два", - сказал президент Украины.

Закон о декларировании

Законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

По словам нардепа Ярослава Железняка, "правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество набрала 250 голосов – учтена").

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что намерено обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой законопроект 9587-д о декларировании государственных служащих.

5 сентября в Национальном агентстве по предотвращению коррупции назвали две опасные нормы принятого Верховной Радой закона о наказании чиновников за несвоевременное представление деклараций. НАПК потребует вето президента по этим пунктам.