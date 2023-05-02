Зеленский анонсировал большой санкционный пакет и важные международные мероприятия в мае
Киев готовит ужесточение санкционных режимов против России – и украинских, и совместных с партнерами
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 2 мая.
"Провел совещание по усилению санкционных режимов – как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет . Решение уже вскоре", – сказал он.
Кроме того, президент отметил, что май и следующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Поэтому идет подготовка к этим мероприятиям.
"Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилит нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время", – добавил Зеленский.
Кроме того, о двусторонних мерах высокого уровня в ближайшее время Зеленский сегодня говорил с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента.
"Тематика разговора – достаточно широкая, но главное все же это то, что нас объединяет… Это безопасность для всех европейцев, стабильность, а значит, это дальнейшее развитие и усиление европейского и евроатлантического сообщества. В этом контексте отметил, каких решений ожидаем от саммита партнеров в Вильнюсе в июле, саммита НАТО", - отметил Зеленский.
О решениях безопасности для развития Украины и ее инфраструктуры сейчас и после войны шла речь на совещании Зеленского с главой правительства Шмыгалем. Также президент с премьером обсудили запланированные международные встречи по восстановлению Украины и соответствующие переговоры с партнерами.
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2 мая Зеленский провел телефонный разговор с президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который будет представлять Африканский Союз на саммите G7
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