Зеленский анонсировал большой санкционный пакет и важные международные мероприятия в мае

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 2 мая.

"Провел совещание по усилению санкционных режимов – как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет . Решение уже вскоре", – сказал он.

Кроме того, президент отметил, что май и следующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Поэтому идет подготовка к этим мероприятиям.

"Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилит нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время", – добавил Зеленский.

Кроме того, о двусторонних мерах высокого уровня в ближайшее время Зеленский сегодня говорил с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента.

"Тематика разговора – достаточно широкая, но главное все же это то, что нас объединяет… Это безопасность для всех европейцев, стабильность, а значит, это дальнейшее развитие и усиление европейского и евроатлантического сообщества. В этом контексте отметил, каких решений ожидаем от саммита партнеров в Вильнюсе в июле, саммита НАТО", - отметил Зеленский.

О решениях безопасности для развития Украины и ее инфраструктуры сейчас и после войны шла речь на совещании Зеленского с главой правительства Шмыгалем. Также президент с премьером обсудили запланированные международные встречи по восстановлению Украины и соответствующие переговоры с партнерами.