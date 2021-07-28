Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит реформы децентрализации после завершения ее второго этапа
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"После завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - сказал Зеленский.
По его словам, в процессе децентрализации проявились не только ее успехи, но и недостатки, которые в начале были незаметны.
Президент также отметил, что эта работа продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное