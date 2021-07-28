Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"После завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - сказал Зеленский.



По его словам, в процессе децентрализации проявились не только ее успехи, но и недостатки, которые в начале были незаметны.



Президент также отметил, что эта работа продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.

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