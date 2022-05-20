Зеленский: 42 государства присоединятся к иску Украины против РФ в Международном суде ООН

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН стали 42 государства. Также они заявили о намерении присоединиться к украинскому иску.

"Я благодарен партнерам, избравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности", - добавил президент.

Напомним, Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину. Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.

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