Зеленский 3 года объясняет, почему он не может выполнить свои обещания, – экс-министр Розенко
Экс-министр соцполитики Павел Розенко считает, что президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного серьезного обещания за время каденции
Об этом он сказал в эфире "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Для меня очень странная еще высокая поддержка Зеленского. Логику людей, которые до сих пор доверяют, понять трудно. До сих пор идет эта история "Против Порошенко". Если проводить четкую аналитику и посмотреть, какие достижения команды Зеленского мы увидим, что ни одного серьезного предвыборного обещания он не выполнил", - считает Розенко.
Он перечислил, какие обещания не выполнил президент.
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"Не опустил цены на ЖКХ, не поднял существенно пенсии, заработные платы. Пенсионеры продолжают платить коммунальные услуги, хотя Зеленский обещал, что они не будут платить. Мир на Донбассе, прекращение войны - там полностью тупик. Мы видим, что Зеленский нам три годы объясняет, почему он не может выполнить свои обещания, почему ему так тяжело работать", – сказал экс-министр.
По его мнению, все уже понимают, что у Зеленского три года есть вся полнота власти.
"У него есть возможности, чтобы все сделать, что он обещал. Ему постоянно кто-то мешает, если не Разумков, то Порошенко или олигархи", - подытожил Розенко.
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