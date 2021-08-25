Зеленский 27 августа поедет на празднование Дня Независимости Молдовы
Президент Владимир Зеленский 27 августа совершит визит в Кишинев по случаю Дня независимости Молдовы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Президент Польши Дуда отправится в Молдову 26 августа.
27 августа в Кишиневе будут находиться президенты Румынии Клаус Вернер Йоханниса и Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что они втроем вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня независимости.
Также состоится несколько двусторонних встреч, а также встреча четырех президентов.
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