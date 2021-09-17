Зеленский 20 сентября отправится в США
Президент Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты 20 сентября для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV.
"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.
Он добавил, что в Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН с представителями бизнеса и украинской общиной в США.
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