Зеленский 20 сентября отправится в США

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.

Он добавил, что в Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН с представителями бизнеса и украинской общиной в США.