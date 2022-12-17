Зеленский: 17 декабря удалось вернуть электричество почти для 6 млн украинцев

Об этом в вечернем видеообращении заявил Зеленский.

"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов. Конечно, еще много работы, чтобы стабилизировать систему. Есть проблемы со поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды", - сказал президент Украины.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в разных регионах Украины.

"Самая сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области", - заявил Владимир Зеленский.

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