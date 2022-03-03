"Украина каждый день получает оружие от наших партнеров, от настоящих друзей, все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, идущих в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать нашу свободу и нашу жизнь, и это будет успешно, я в этом уверен", – заявил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает "Еспресо.TV".

Как пишут Сухопутные войска ВСУ, сегодня в издании "Шпигель" со ссылкой на власть Германии увидела свет статья, в которой говорится, что "Германия не будет принципиально препятствовать" тем, кто захочет отправиться в Украину и воевать за ее свободу.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр 28 февраля заявила, что несколько тысяч иностранцев выразили желание вступить в Международный легион.

Напомним, Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом

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